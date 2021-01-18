Beytüşşebap'ta evler ve araçlar kar altında

Şırnak'ın en fazla kar yağışı alan ilçelerinden Beytüşşebap'ta dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçe beyaz örtüyle kaplanırken, bazı araçlar da görünmez hale geldi. Yoğun yağış nedeniyle, bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintisi yaşanırken, bazı vatandaşlar evlerinin çatısında biriken karları temizlemek için yoğun çaba harcadı. Çarşı merkezinde esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, belediye ekipleri de ulaşımda aksama yaşanan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Kaymakamlığa bağlı, karla mücadele ekiplerinin, yolların kapanmaması için başlattığı çalışma sürüyor.