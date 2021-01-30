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Gündem
Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Beytüşşebap'ın tek halı sahasının çatısı, biriken karla çöktü

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Beytüşşebap'ın tek halı sahasının çatısı, biriken karla çöktü
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ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan tek halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığı nedeniyle çöktü.

Beytüşşebap ilçesinde dün etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesinde olan, ilçenin tek halı sahasının çatısı, biriken karın ağırlığı nedeniyle çöktü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından çöken çatının kaldırılması için ekipler, çalışma başlattı.

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