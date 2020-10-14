Beytüşşebap, temiz içme suyuna kavuşuyor
ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde yağmur sularının içme suyu şebekesine karışmasını önlemeye yönelik belediye tarafından proje hazırlandı.
Beytüşşebap Belediyesi, ilçede yağmur sularının içme suyu şebekesine karışmasını önlemeye yönelik proje hazırladı. Uzun yıllardır yaşanan sorunu çözmek için çalışmalar başlattıklarını söyleyen Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, "İçme suyu şebekesine yağmur suyunun karışmasını önlemek için uzun süredir çalışma yürütüyorduk. Hazırladığımız projeyle ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bölgede kaynak suyunu sağlayacağız. Projemiz tamamlandı yakın bir zamarda çalışmalara başlayacağız. Aynı zamanda Aliçavuş Mahallesi’nde 20 yıldır süren içme suyu sorunun giderdik. Mahalleyi kesintisiz içme suyuna kavuşturduk" dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle