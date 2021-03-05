Beştepe’deki buluşmada kritik dört başlık

Görüşme basına kapalı olarak 50 dakika sürdü. Buluşmada aralarında CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun da olduğu 8 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Meclis’e ulaşan fezlekelerin yanı sıra yeni anayasa çalışmalarının ve Cumhur İttifakı’nın izleyeceği yol haritasının gündeme geldiği belirtildi. Görüşmede Bahçeli’nin “Türkiye bir hukuk devletiyse, HDP’nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır” çıkışını yaptığı da kaydedildi.