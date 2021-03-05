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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beştepe’deki buluşmada kritik dört başlık

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Beştepe’deki buluşmada kritik dört başlık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün resmi programında bulunmamasına rağmen akşam saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi, Beytepe’deki evinde ziyaret etti.

Görüşme basına kapalı olarak 50 dakika sürdü. Buluşmada aralarında CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun da olduğu 8 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Meclis’e ulaşan fezlekelerin yanı sıra yeni anayasa çalışmalarının ve Cumhur İttifakı’nın izleyeceği yol haritasının gündeme geldiği belirtildi. Görüşmede Bahçeli’nin “Türkiye bir hukuk devletiyse, HDP’nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır” çıkışını yaptığı da kaydedildi.

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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