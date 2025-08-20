Beyşehir Gölü sizlere ömür

Haberin Devamı

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüz ölçümüne sahip, Konya ve Isparta sınırları içindeki Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile birlikte Konya Ovası’nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 400’ün üzerinde balıkçının da geçim kapısı oluyor. Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, bazı yerlerde kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Su çekildiği için balıkçılığın ve tekneyle turların yapılması güçleşiyor. Su çekilen yerlerde ise artık büyükbaş hayvanlar otluyor.

BALIKÇILIK BİTTİ

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Hasan Kurt, “Beyşehir Gölü vefat etmiştir, Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun” diyerek şunları ifade etti: “Görüldüğü üzere göl otlanma ve bataklığa dönüşmüş vaziyette. Bizim için artık Beyşehir Gölü yok. Beyşehir Gölü şu anda ölmüş vaziyettedir. Balıkçılar olarak tamamen bittik. Balıkçılık yapamıyoruz. Tarım sulamaları da yapılamıyor. Sadece içme suyu olarak kullanılıyor. İçme suyu olarak ise 1 ay mı olur, 2 ay mı olur, 6 ay mı olur? O nedenle de şikâyetler de gelmeye başlar. Önümüzdeki zamanlarda çeşmelerden balçık bataklık akacak. Şu an bulunduğumuz yerin su seviyesi oldukça yüksekti, burada daha önce 300 metre geride çekim yapmıştık. Şu an bazı yerlerde 1500 metreye kadar su çekilmiş durumda, yürü yürü bitmiyor. Bu alanlar kara parçası haline gelmiş vaziyette. Artık suya ulaşılamayacak derece çekildi. Suyun çekilmesiyle birlikte adalar oluştu."

AKÇAY CAN OLSUN

Kurt, gölün kurtulabilmesi için de şu öneriyi verdi: ‘Bizim şöyle bir talebimiz var. Akçay’da boşa akan bir su var. 36 kilometrelik bir mesafeden getirtilerek Beyşehir Gölü’ne kazandırılırsa göl kurtulur. Onun için bu projeyi en hızlı şekilde gündeme alıp master planı hazırlayarak Meclis’e sunup gölümüze getirtmeliyiz.’’