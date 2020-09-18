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Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 15:03 | Son Güncelleme:

Beyrut'tan İstanbul'a getirilen 80 kiloya yakın uyuşturucu yakalandı

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Beyrut'tan İstanbul'a getirilen 80 kiloya yakın uyuşturucu yakalandı
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İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir otomobil ile depoda yapılan aramada Lübnan'dan İstanbul'a getirilen yaklaşık 80 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ve İstanbul'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis ekipleri, takibe aldıkları bir otomobilde 14 Eylül'de arama yaptı. Araçta 271 paket halinde 57 kilo 204 gram esrar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, Eyüpsultan'da depo olarak kullandığı adrese de polis ekipleri operasyon düzenledi. Depoda hassas burunlu köpekle yapılan aramalarda ise 109 paket halinde 22 kilo 315 gram toz esrar ele geçirdi. Toplamda 79 kilo 519 gram esrara el konulurken, yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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