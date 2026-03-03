Beyrut, Suudi Arabistan ve Erbil'de de şiddetli patlamalar! İran dünyayı sarsacak kararı verdi: Hürmüz kapatıldı

Haberin Devamı

İSRAİL, BEYRUT'A YENİ HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ

İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef aldı. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in, Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıkladı.

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'a ait komuta merkezi ve silah depoları olduğu öne sürülen noktalara yönelik saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

Güneydeki birçok noktayı hedef alan bombardıman nedeniyle binlerce kişi evlerini terk ederek başkent Beyrut ve daha güvenli bölgelere yöneldi.

ERBİL HAVALİMANI'NDA ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanı'na silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yapılan saldırı nedeniyle kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na yapılan SİHA saldırısı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, yerel medyada, Erbil’de bir otele SİHA ile saldırı yapıldığı aktarıldı. SİHA’nın isabet edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Şii milis Haşdi Şabi’ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen otele saldırı düzenlediğini duyurdu.

1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na SİHA’lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.

Anadolu Ajansının görüntülediği bölgede yangın uzun süre devam etmişti.

Erbil’in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da dün SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.

SUUDİ ARABİSTAN, İKİ KENTTE 8 İNSANSIZ HAVA ARACININ İMHA EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad ve El-Harc kentleri yakınlarında 8 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Maliki, başkent Riyad ile El-Harc kentleri yakınlarında 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktardı ancak başka ayrıntı vermedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 İHA ile saldırı olduğu ve binada ufak çaplı yangın çıktığı belirtilmişti.

Öte yandan, Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hava sahasında gece geç saatlerde tespit edilen füze ve İHA'lara müdahale edildiği aktarıldı. Açıklamada, füze ve İHA'ların nereden atıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini söyledi.

Tuğgeneral Cebbari, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır.

Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz."

ABD'NİN AMMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ "BİR TEHDİT" NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, potansiyel bir güvenlik tehdidi nedeniyle tüm personelini geçici olarak tahliye etti.

Büyükelçiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, “Önlem olarak, bir tehdit nedeniyle tüm ABD Büyükelçiliği personeli geçici olarak yerleşkeyi terk etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğü de Amman’daki büyükelçilik çevresinde yaşayanlara yönelik bir uyarı mesajı yayımladı.

Mesajda, alınan “önleyici tedbirler” hakkında bilgi verilerek vatandaşlardan “panik ve endişeden kaçınmaları” istendi.

Öte yandan Ürdün genelindeki bazı vilayetlerde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Bu gelişme, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının sürdüğü bir dönemde yaşandı.