Beyrut Büyükelçisi Ulusoy'dan PKK röportajı tepkisi: Dehşet verici

Büyükelçi Ulusoy, "Sarkis Kassarjian" imzasıyla 26-27 Ekim'de yayımlanan röportaj için An Nahar Al Arabi gazetesi editörlerine gönderdiği kınama mektubunu Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaştı. AA muhabirine konuşan Ulusoy, mektubun röportajın yayımlanmasından hemen sonra ilgili gazeteye gönderildiğini, ancak yanıt verilmeyince sosyal medyadan paylaşıldığını aktardı. Mektubunda PKK'nın sözde 2 numaralı ismi ile yapılan özel röportaja gazetenin onay vermesinin tamamen "dehşet verici" olduğunu belirten Ulusoy, "An Nahar Al Arabi gazetesinin terör örgütünün sözcülüğünü üstlenip bunu arzulaması ve böylesi bir röportajı yayımlamakla örgütün kara propagandasını yapması çok üzüntü vericidir. " ifadelerini kullandı.



Ulusoy, 28 Ekim 2021 tarihli kınama mektubuna şöyle devam etti:



"Röportajın aktardığı terör örgütünün kara propagandasının Türkiye'den veya herhangi bir uluslararası toplumdan hiçbir tepkiyi hak etmediğini söylemeye gerek yok. Türkiye'nin varlığını ortadan kaldırma kararlılığı karşısında PKK'nın varlığını sürdürmek için uluslararası kamuoyunun sempatisini kazanma umuduyla hala saçma ve tamamen asılsız iddialara başvurması, sadece acınası bir durum."



PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, Türkiye ve halkı için yaklaşık 40 yıldır güvenlik tehdidi arz ettiğini hatırlatan Ulusoy, örgütün Suriye, Irak ve İran'da bölücü bir ajanda peşinde olduğunu, sadece Türkiye değil bölgedeki birçok ülke için tehlike arz ettiğini vurguladı. "Umarız bir sonraki özel röportajınız DEAŞ'ın sözde lideriyle olmaz." ifadesiyle An Nahar editörlüğüne tepki gösteren Büyükelçi Ulusoy, gazeteye ivedi bir şekilde terör örgütlerinin ajandalarına hizmet etmekten kaçınması, kardeş ve dost ülkelerin arasını açacak adımlardan geri durması çağrısında bulundu.