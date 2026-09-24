Beyran en iyi çorba listesinde 2. sırada

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Türkiye’den listeye giren diğer çorbalar ise mercimek, domates ve kelle paça oldu. Mercimek çorbası 13, domates çorbası 55, kelle paça ise 70. sırada gösterildi. TasteAtlas, sıralamanın kullanıcı değerlendirmelerine dayandığını ve bot, milliyetçi ya da yerel vatanseverlik kaynaklı oyları ayıklamak için çeşitli mekanizmalar kullandığını belirtiyor.