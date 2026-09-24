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Beyran en iyi çorba listesinde 2. sırada

Güncelleme Tarihi:

#Beyran#ÇORBA#Tasteatlas
Beyran en iyi çorba listesinde 2. sırada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 07:00

Gastronomi platformu TasteAtlas’ın güncellediği “Dünyanın En İyi 100 Çorbası” listesinde Türkiye’den dört lezzet yer aldı. Gaziantep’in geleneksel beyran çorbası 4.5 puanla ikinci sıraya yerleşirken, listenin zirvesinde Paraguay mutfağından 4.7 puanlı vori-vori bulundu.

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Türkiye’den listeye giren diğer çorbalar ise mercimek, domates ve kelle paça oldu. Mercimek çorbası 13, domates çorbası 55, kelle paça ise 70. sırada gösterildi. TasteAtlas, sıralamanın kullanıcı değerlendirmelerine dayandığını ve bot, milliyetçi ya da yerel vatanseverlik kaynaklı oyları ayıklamak için çeşitli mekanizmalar kullandığını belirtiyor.

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#Beyran#ÇORBA#Tasteatlas

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