Beyoğlu'ndaki yangında ünlü oyuncunun kabus dolu anları! Sosyal medyadan paylaştı: Bugün çok zor bir şey yaşadık

#İstanbul#Yangın#Beyoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 09:49

Beyoğlu’nda 3 katlı metruk binanın en üst katındaki boş olduğu öğrenilen dairede yangın çıktı. Alevlere teslim olan dairedeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın çıkan dairenin bitişiğindeki binada oturan oyuncu Umut Özkan eşiyle son anda evden çıktı. Özkan sosyal medya hesabından, "Bugün çok zor bir şey yaşadık. Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık çıktık hemen" açıklamasında bulundu.

Olay, 12 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın en üst katında bulunan boş dairede yangın çıktı.

Alevlere teslim olan dairedeki yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından dairede soğutma çalışması yapıldı.

Yapılan incelemelerde dairede herhangi bir kişinin yaşamadığı tespit edildi. Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

'BUGÜN ÇOK ZOR BİR ŞEY YAŞADIK'

Diğer yandan yangın sırasında evde bulunan oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan’ın kedilerini de alarak eşiyle son anda evden çıktıkları öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok zor birşey yaşadık. Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık çıktık hemen. " diye konuştu. 

