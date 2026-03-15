Beyoğlu'ndaki yangında ünlü oyuncunun kabus dolu anları! Sosyal medyadan paylaştı: Bugün çok zor bir şey yaşadık

Olay, 12 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın en üst katında bulunan boş dairede yangın çıktı.

Alevlere teslim olan dairedeki yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından dairede soğutma çalışması yapıldı.

Yapılan incelemelerde dairede herhangi bir kişinin yaşamadığı tespit edildi. Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

'BUGÜN ÇOK ZOR BİR ŞEY YAŞADIK'

Diğer yandan yangın sırasında evde bulunan oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan’ın kedilerini de alarak eşiyle son anda evden çıktıkları öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok zor birşey yaşadık. Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık çıktık hemen. " diye konuştu.