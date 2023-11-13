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Beyoğlu'ndaki vahşette yeni detaylar... Eşini ve 3 çocuğunu katletmişti

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#İstanbul#Beyoğlu#Polis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 09:34

İstanbul Beyoğlu’nda önce eşini ardından da 3 küçük çocuğunu silahla vurarak öldüren Özgür Nayman'ın yatak odasında uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca Özgür Nayman'ın ve eşinin aileleri arasında bir süredir husumet olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir evde silah sesleri gelmesi üzerine olay polise ihbarda bulunulmuştu. İhbar üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gitmiş, daireye çıktıklarında ise tüyler ürperten manzarayla karşılaşmıştı. Kanlar içinde yerde yatan 3’ü çocuk toplam 5 kişiyi gören polis ekipleri, ağır yaralı olan 33 yaşındaki Özgür Nayman’ı ambulansla Taksim’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmasını sağlamıştı.

AİLESİ KATLEDİP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Yaşanan olaydan kısa süre sonra dehşetin detayları ortaya çıkmıştı. Emniyette 4 adet “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 7 adet kaydı olan Özgür Nayman, önce eşi Sevilay Nayman’ı (40), sonra da çocukları olan 9 yaşındaki Özgür Buğra’yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz’ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali’yi öldürmüştü. Ardından başına sıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Şahsın ayrıca olay öncesi sosyal medya hesabında intihar notu paylaştığı ortaya çıkmıştı.

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UYUŞTURUCU BULUNDU

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ederken yeni detaylar da ortaya çıktı. Olay sonrası evde saatlerce inceleme yapan polis ekipleri, yatak odasında kokain ele geçirdi. Olayı gerçekleştiren Özgür Nayman’ın ise kokain maddesi etkisinde olduğu ortaya çıktı. Şahsın ayrıca sinir krizi sonucu cinnet getirdiği düşünülüyor.

ÇİFTİN AİLELERİ ARASINDA HUSUMET VARMIŞ

Öte yandan aileler hakkında soruşturmaya devam eden polis ekipleri, şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süre husumet olduğu, sık sık tartıştıkları, Özgür Nayman’ın çalışmaması ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle hem kendi ailesinde hem de eşinin ailesinde sorunlar yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Olay sonrasında evin önüne gelen çiftin ailesinin ise birbirlerini suçlayarak tartıştıkları öğrenildi.

Beyoğlundaki vahşette yeni detaylar... Eşini ve 3 çocuğunu katletmişti

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Aile bireylerden geriye ise mutlu anlarına ait görüntüler kaldı.

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#İstanbul#Beyoğlu#Polis

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