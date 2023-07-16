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Beyoğlu'ndaki sanat galerisinde yangın: Çok sayıda eser hasar gördü

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#İstanbul#Sanat Galerisi#Beyoğlu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 17:28

Beyoğlu'nda bulunan 2 katlı sanat galerisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında galerideki birçok eserin zarar gördüğü öğrenildi.

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Yangın, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi üzerinde bulunan Tunca Sanat Galerisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, galerinin içerisinde tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede galeriyi kaplarken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlundaki sanat galerisinde yangın: Çok sayıda eser hasar gördü

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında galeride bulunan eserlerin zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

Beyoğlundaki sanat galerisinde yangın: Çok sayıda eser hasar gördü

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#İstanbul#Sanat Galerisi#Beyoğlu

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