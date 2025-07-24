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Beyoğlu'ndaki patlamanın izleri ortaya çıktı

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#Beyoğlu#Patlama#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 08:56

Beyoğlu'nda 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan büfe içerisinde meydana gelen patlamanın etkisi gün aydınlanınca ortaya çıktı. Esnaf ve belediye ekipleri kırılan camları temizliyor.

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Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 3 katlı binada meydana gelen patlamanın izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Beyoğlundaki patlamanın izleri ortaya çıktı

Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken binada ve çevrede hasar oluştu. Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından temizlik çalışması başlatıldı.
Beyoğlundaki patlamanın izleri ortaya çıktı

Bina enkazı yetkililer tarafından kaldırılırken esnaf da dükkanlarının kırılan camlarını temizledi.

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#Beyoğlu#Patlama#Patlama

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