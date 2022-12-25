Beyoğlu'ndaki kazada 3 yaralı

Haberin Devamı

Kasımpaşa tünel çıkışında dün saat 17.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kaza yapan otomobilin arkasından gelen motosikletli duramayıp önünde kaza yapan otomobile çarptı. Motosiklette bulunan 2 kişi, yola savrularak yaralanırken, otomobil sürücüsü de yaralandı. Kazayı görüp yardıma koşan diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kaza yapan motosikletlinin hemen arkasından motosikleti ile gelen arkadaşı "Otomobil, kontrolünü kaybetti sağa sola savruldu kaza yaptı. Arkadaşım onun arkasından geliyordu kaza yapan otomobile çarpıp altına girdi. Otomobil sürücüsü ve motosikletteki 2 arkadaşım yaralandı" diye konuştu. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haberin Devamı