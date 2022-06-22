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Beyoğlu'ndaki kavgada CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu yaralandı

#Beyoğlu#İstanbul#Polis

Beyoğlu’nda bir pasajdaki restoran işleten iki grup arasında iddiaya göre “müşteri kapma” nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Olayda CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu ve yeğeni bıçakla hafif şekilde yaralandı. Beyoğlu polisinin olayla ilgili gözaltına aldığı 7 şüpheli adli makamlarca serbest bırakılırken, tarafların restoranları ise ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, semtteki bir pasajda bulunan iki restoran işletmecisi arasında “müşteri kapma” nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine restoran sahibi Ali Ekber Y. ve diğer restoranın sahibi Özgür Savaş Tanrıkulu birbirine girdi. Kısa bir süre sonra taraflar birbirlerinden ayrıldı. Kavgayı duyan Ali Ekber Y.’nin tanıdıkları pasaja gelince karşı tarafla aralarında tekrardan kavga çıktı.

ORTALIĞIN KARIŞTIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Ortalığın karıştığı kavgada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu baldırından ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu ise bacağından bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından Tanrıkulu’nun yaralanan oğlu ve yeğeni kendi imkanlarıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek tedavi oldu.

Beyoğlundaki kavgada CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu yaralandı

Hayati tehlikeleri bulunmayan iki kuzen tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ortalığın karıştığı bıçaklı kavga ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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POLİSİN GÖZALTINA ALDIĞI 7 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

Beyoğlundaki kavgada CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu yaralandı
Yapılan çalışmalar sonucunda Mehmet Cemal Tanrıkulu, Mitan Alican Tanrıkulu, Onur M., Özgür Savaş Tanrıkulu, Melik Fırat Tanrıkulu, Ali Ekber Y. ve Mustafa Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 7 şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı. Ayrıca pasajda 21 Haziran'da 9 iş yeri polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Denetlemeler sonucunda 3 iş yeri mühürlenirken 4 iş yerine "mühür fekki" nedeniyle işlem yapıldı.

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#Beyoğlu#İstanbul#Polis

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