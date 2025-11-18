×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'ndaki kafede zehirlenme vakası: Kahveyle ilgili korkunç iddia... Genç kız ilk yudumu alır almaz fenalaştı

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Kahve#Kafe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 16:11

Beyoğlu’nda iddiaya göre kafede içtiği Türk kahvesi nedeniyle fenalaşan mühendis Ayben Özçilingir Turtura (26), kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Genç kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştu. Kahvenin kafenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kafe işletmecisi 2 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, 17 Kasım Pazartesi saat 13.00 sıralarında Ömer Avni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ayben Özçilingir Turtura arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi.

Beyoğlundaki kafede zehirlenme vakası: Kahveyle ilgili korkunç iddia... Genç kız ilk yudumu alır almaz fenalaştı

Turtura kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu. Genç kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Turtura kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. 

Gözden KaçmasınZehirlenme faciası soruşturmasında son durum Oteli ilaçlayan kişinin ifadesi ortaya çıktıZehirlenme faciası soruşturmasında son durum! Oteli ilaçlayan kişinin ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

Beyoğlundaki kafede zehirlenme vakası: Kahveyle ilgili korkunç iddia... Genç kız ilk yudumu alır almaz fenalaştı

Haberin Devamı

'KAHVE DETERJANLA YAPILDI' İDDİASI 

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası E.Ö.'nün (52) mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan M.A.'nın (50) ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi.

Beyoğlundaki kafede zehirlenme vakası: Kahveyle ilgili korkunç iddia... Genç kız ilk yudumu alır almaz fenalaştı

İşletme sahibi oldukları tespit edilen G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.(28) gözaltına alınırken, kafe zabıta ekiplerince mühürlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Beyoğlundaki kafede zehirlenme vakası: Kahveyle ilgili korkunç iddia... Genç kız ilk yudumu alır almaz fenalaştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#Kahve#Kafe

BAKMADAN GEÇME!