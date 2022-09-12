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Beyoğlu'ndaki elleri çoraplı hırsızlık şüphelileri kamerada

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#İSTANBUL#Hırsız#Polis
Beyoğlundaki elleri çoraplı hırsızlık şüphelileri kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 13:30

İstanbul Beyoğlu’nda parmak izi bırakmamak için ellerine çorap takan 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

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Kılıç Ali Paşa Mahallesi sokaklarında 9 Eylül Cuma günü saat 14.00 sıralarında dolaşan 4 kadından şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, maske, şapka ve gözlük takarak yüzlerini gizlemeye çalışan 4 kadının, iz bırakmamak için de ellerine çorap geçirdiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen M. Ç. , P. Ç. , Ç. B. ve Z. A. ‘nin hırsızlıktan çok sayıda kaydının bulunduğu bildirildi. Yakalanarak polis merkezine götürülen 4 kadın, buradaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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#İSTANBUL#Hırsız#Polis

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