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Beyoğlu’nda yaşlı kadının korkunç ölümü! Katil tanıdık çıktı

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#İSTANBUL#İstanbul#Polis
Beyoğlu’nda yaşlı kadının korkunç ölümü Katil tanıdık çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 17:56

İstanbul Beyoğlu’nda dün yaşanan olayda hırsızlık amacıyla girdiği evde Mevlüde A(66)'yı öldüren cinayet şüphelisi Baran Ü. polis ekipleri tarafından yakalandı. Kuyumcuda bilezikleri bozdururken güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Baran Ü. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kulaksız Mahallesi Yağhanesi Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında oturan Mevlüde A.(66) evine giren kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Şüpheli ya da şüpheliler kadının bileziklerini alarak kaçtı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelinin daha önceden de poliste suç kaydı bulunan Baran Ü. olduğu belirlendi. Öldürülen kadının komşusu olduğu tespit edilen Baran Ü.'nün, cinayetin hemen ardından üstünündeki elbiseleri değiştirip, iş yerine uğradığı ardından Hasköy'de bulunan bir kuyumcuya gittiği tespit edildi.

Beyoğlu’nda yaşlı kadının korkunç ölümü Katil tanıdık çıktı

ŞÜPHELİ KAMERADA

Baran Ü.'nün motosiklet ile sokağa girip, çıktığı anlar ve çaldığı kuyumcuda bileziği bozdurması güvenlik kameralarına yansıdı. Bu tespitlerin ardından Baran Ü. aynı mahallede gözaltına alındı.
Beyoğlu’nda yaşlı kadının korkunç ölümü Katil tanıdık çıktı


Sorgulamasında cinayeti kabul etmeyen Baran Ü. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Beyoğlu’nda yaşlı kadının korkunç ölümü Katil tanıdık çıktı

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#İSTANBUL#İstanbul#Polis

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