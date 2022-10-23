Beyoğlu’nda yaşlı kadının korkunç ölümü! Katil tanıdık çıktı

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Kulaksız Mahallesi Yağhanesi Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında oturan Mevlüde A.(66) evine giren kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Şüpheli ya da şüpheliler kadının bileziklerini alarak kaçtı.



Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelinin daha önceden de poliste suç kaydı bulunan Baran Ü. olduğu belirlendi. Öldürülen kadının komşusu olduğu tespit edilen Baran Ü.'nün, cinayetin hemen ardından üstünündeki elbiseleri değiştirip, iş yerine uğradığı ardından Hasköy'de bulunan bir kuyumcuya gittiği tespit edildi.





Baran Ü.'nün motosiklet ile sokağa girip, çıktığı anlar ve çaldığı kuyumcuda bileziği bozdurması güvenlik kameralarına yansıdı. Bu tespitlerin ardından Baran Ü. aynı mahallede gözaltına alındı.Sorgulamasında cinayeti kabul etmeyen Baran Ü. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.