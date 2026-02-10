Beyoğlu'nda yaşandı | Çiğ köfteciyi can evinden vurdu: Verdiği isimle dolandırıp kaçtı | 'Duyunca akan sular durdu'

Haberin Devamı

Olay, 8 Şubat saat 00.00 sıralarında Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Çiğ köfteciye gelen bir kişi, aracının çekildiğini ve yolda kaldığını söyleyerek iş yeri sahibinden para istedi.

Çiğ köfte firmasının sahibi ve sanal medya ünlüsü Mahmut Özacar'ın da adını veren kişi, iş yeri sahibi Köksal Gürsoy'un güvenini kazandı. Gürsoy'un verdiği bin lirayı alan şüpheli kayıplara karıştı. Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen şüpheli iş yerine gelerek parayı iade etmedi.

'BİN LİRA VERDİM, “İYİ AKŞAMLAR" DEDİ GİTTİ'

İş yeri sahibi Köksal Gürsoy, “Cumartesi akşamı bir vatandaş geldi. 'Çiğ köftenin sahibi Mahmut abi tanıyor musun?' dedi. 'Tanıyoruz' dedim. 'Yolda kaldım. Telefonum ve cüzdanım arabamın içindeydi. Arabam çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Bana bin lira lazım' dedi.

Mahmut'un adını verince akan sular durdu. Mahmut abi bizim için değerli bir insan. Tereddütsüz parayı verdik. Meğerse dolandırıcıymış. Bin lirayı aldı, 'İyi akşamlar' deyip gitti. '1 saat içinde getireceğim' dedi ama 3 gün oldu gelmedi.

Çevreden duyduğumuza göre dolandırıcıymış. Şikâyetçi olmak istiyorum. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Bin lira önemli değil ama iyi niyetin kötüye kullanılması çok üzücü. Buraya çoluk çocuk geliyor, bir dürüm istiyor veriyoruz. Sıkıntı değil ama böyle düzgün görünümlü bir insanın bunu yapması insanı gerçekten şaşırtıyor" dedi.

'ACI BİR TECRÜBE OLDU'

İş yeri sahibinin oğlu Gürkan Gürsoy ise, “Cumartesi gece saat 00.00 sıralarında bir kişi içeri girdi. Firmamızın yöneticilerinden Mahmut Bey'in adını vererek yolda kaldığını, aracının çekici tarafından götürüldüğünü ve telefonuyla cüzdanının araçta kaldığını söyledi. Bir miktar para istedi. Biz de geri çevirmedik, verdik. 1-2 saat içinde iade edeceğini söyledi ancak o günden bu yana ne aradı ne sordu. Biz de başkaları aynı duruma düşmesin diye bunu paylaştık. İlk kez başımıza geldi. Acı bir tecrübe oldu. Eylül ayından beri faaliyetteyiz. İnternette 'Çiğ Köfteci Mahmut' olarak bilinen Mahmut Usta'nın adını kullandığı için ikna edici oldu. Bin lirayı aldı ve gitti" diye konuştu.

