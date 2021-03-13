Beyoğlu'nda yapılan eğlence baskınında müşteriler arbede çıkardı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarına baskın düzenlendi. Müzik seslerinin geldiği bir binaya giren ekipler, müşterilerin tepkisiyle karşılaştı. Yasak olmasına rağmen restoranda bulunan müşteriler ile güvenlik ekiplerinin arasında arbede çıktı. İçeride bulunan 21 kişiye 66 bin 780 lira para cezası uygulanırken işletmeye de idari para cezası uygulandı. Ekiplere direnen 3 kişi ise gözaltına alındı.
Devriye görevi yapan bekçilerin gelen yüksek sesli müzik nedeniyle 8 katlı binanın 8. katında bulunan eğlence mekanına çıktı. İşlem yapmak isteyen ekiplerle içeride bulunan müşteriler arasında arbede çıktı.
KADIN MÜŞTERİ BİBER GAZI SIKTI
Bekçilerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerle müşteriler arasında yaşanan arbede sırasında paniğe kapılıp bir kadın müşterinin sıktığı biber gazından etkilenenler oldu.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçeride müşteri olarak bulunanlarla polis ekiplerine direnen ve işlem yaptırmak istemeyen 3 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Mekanda bulunan 21 kişiye 66 bin 780 lira ceza yazılırken, yasak olmasına rağmen açık olan işletmeye de Zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
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