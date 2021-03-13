Beyoğlu'nda yapılan eğlence baskınında müşteriler arbede çıkardı

Devriye görevi yapan bekçilerin gelen yüksek sesli müzik nedeniyle 8 katlı binanın 8. katında bulunan eğlence mekanına çıktı. İşlem yapmak isteyen ekiplerle içeride bulunan müşteriler arasında arbede çıktı.

KADIN MÜŞTERİ BİBER GAZI SIKTI

Bekçilerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerle müşteriler arasında yaşanan arbede sırasında paniğe kapılıp bir kadın müşterinin sıktığı biber gazından etkilenenler oldu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçeride müşteri olarak bulunanlarla polis ekiplerine direnen ve işlem yaptırmak istemeyen 3 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Mekanda bulunan 21 kişiye 66 bin 780 lira ceza yazılırken, yasak olmasına rağmen açık olan işletmeye de Zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

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