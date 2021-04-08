Beyoğlu'nda yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Çukur Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı Demirbaş Sokak'ta saat 15.00 sıralarında 5 katlı binanın 4'üncü katındaki tek odalı dairede, elektrik sobasının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Ev sahibi Yudum A. ile o sırada yanında bulunan arkadaşı Abdullah Ü., alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangını kendi çabalarıyla söndüremeyen Yudum A. daireden çıkarak komşularından yardım istedi. İtfaiye ve polis ekiplerine haber veren komşular, dumandan etkilendiği öğrenilen Yudum A.'yla birlikte dışarı çıktı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında, dairenin kapısı önünde yerde baygın şekilde bulunan Abdullah Ü., itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Adbullah Ü. ile Yudum A., ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun duman soluduğu tespit edilen Abdullah Ü.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

"ZOR ATTIK KENDİMİZİ DIŞARI"

Yangın çıkan dairenin karşısında oturan Mert Kamiller "Ben gündüz vakti uykudaydım. Karşı komşum kapıyı vurdu panikle, 'yardım, yardım' diye. Kapıyı açtım. Bir elektrik sobası alev almış. Ben kapıyı açınca gelen oksijenle beraber parladı. Zor attık kendimizi dışarı. Can kaybımız yok. Arkadaşımın ev arkadaşı duman solumuş. Onu çıkartılar dışarı. Can kaybımız yok. Elektrik kaçağından kaynaklı" dedi.

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