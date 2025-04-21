×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda yangın! Mahsur kalan çocuğu polis kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#İstiklal Caddesi#Yangın#Polis
Beyoğlunda yangın Mahsur kalan çocuğu polis kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 01:25

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 katlı binanın alt katında yer alan büfede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların arasında kalan çocuğu polis kurtardı.

Haberin Devamı

Yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple saat 22.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın alt katında yer alan büfede çıktı.

Yangında dükkanı yoğun duman sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir polis dumanların sardığı binada kalan çocuğu kucağında çıkardı.

Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yerinde müdahale edilen çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstiklal Caddesi#Yangın#Polis

BAKMADAN GEÇME!