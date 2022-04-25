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Beyoğlu'nda yangın: Engelli genci mahalle sakinleri kurtardı

#İstanbul#Yangın#Beyoğlu
Beyoğlunda yangın: Engelli genci mahalle sakinleri kurtardı

BEYOĞLU'nda bir dairede başlayan yangın üst kata da sıçradı. Yangın nedeniyle dairede mahsur kalan engelli genç kız, mahalle sakinleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Kızının hastaneye kaldırıldığını öğrenen kadın uzun süre sakinleştirilemedi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.

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Yangın, Beyoğlu Yeni Bostan Sokak üzerinde bulunan dört katlı binanın üçüncü katında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler, apartman sakinlerini uyardıktan sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanların yoğunlaşması üzerine apartman boşaltıldı. Yangın çıkan dairede engelli genç kızın olduğunu öğrenen mahalle sakinleri, daireye girerek engelliyi dışarıya çıkardı. Engelli kız, ambulansa alınarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kızının hastaneye kaldırıldığını öğrenen anne ise güçlükle sakinleştirildi. Yangın, kısa sürede üst daireye de sıçradı. Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri yangına iki yönden müdahale ederek söndürdü. Yangında iki dairede hasar meydana geldi.

Beyoğlunda yangın: Engelli genci mahalle sakinleri kurtardı

"ENGELLİ KADINI KOMŞULAR KURTARDI"

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Mahalle sakini Akif İnnan, "Bizim komşuda yangın çıktı. Kuşlarımız içeride kalmıştı. Tekrar içeriye girdim onları aldım. Onlarda sonuçta bir can. Kuşları almaya gittiğimde iki kuşta korkmuşlar titriyorlardı. Zor kurtardım kuşları. Yangının elektrikten çıktığı söyleniyor, duvarlarda yanma oldu. Onlarda benim evladım, 3 çocuğum var bir de onlar 5 çocuğum var. Benim canım gitsin onlar gitmesin. 16-17 yaşında bir bedensel engelli kız vardı. Onu komşular kurtarmış sağ olsunlar" dedi.

Beyoğlunda yangın: Engelli genci mahalle sakinleri kurtardı

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#İstanbul#Yangın#Beyoğlu

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