Beyoğlu'nda yangın! 5 katlı binaya da sıçradı

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Ferah Sokak'taki bir halı yıkama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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