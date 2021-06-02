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GeriGündem Beyoğlu'nda yangın! 5 katlı binaya da sıçradı
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Gündem
Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 08:08 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda yangın! 5 katlı binaya da sıçradı

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Beyoğlu'nda yangın! 5 katlı binaya da sıçradı

Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Ferah Sokak'taki bir halı yıkama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlunda yangın 5 katlı binaya da sıçradı

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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