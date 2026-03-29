Beyoğlu’nda uyuyakalan kişinin cep telefonunu çalıp oyun oynamaya devam etti

#İnternet Kafe Hırsızlığı#Cep Telefonu Çalma#Güven Timleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 10:36

Beyoğlu’nda bir şüpheli internet kafede oyun oynarken uyuyakalan kişinin cep telefonunu çaldı. B Bölge Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphelinin, bir süre kendi telefonuyla oynuyormuş gibi yaparak yanındaki kişinin telefonunu alıp cebine koyduğunu, ardından da dolaptan içecek alıp oyun oynamaya devam ettiğini tespit etti.

Olay, 24 Mart Salı günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre internet kafede bilgisayarda oyun oynadığı sırada uyuyakalan bir kişinin kolunun altında bulunan cep telefonu, yanında oturan şüpheli tarafından çalındı. Şüpheli dikkat çekmemek için bir süre kendi telefonuyla ilgileniyormuş gibi yaptı. Ardından da yanındaki kişinin telefonunu alarak cebine koydu. Şüpheli daha sonra oyun oynamaya devam etti.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği Polisleri iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin M.P. (23) olduğu tespit edildi. Güven Timleri tespit edilen eşkal bilgileri doğrultusunda şüpheliyi aynı gün yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan kontrollerde çalınan cep telefonu ele geçirildi.

TELEFONU ÇALIP OYUNA DEVAM ETTİ

Şüphelinin hırsızlık sonrası bir süre daha internet kafede oyuna oynamaya devam ettiği, dolaptan içecek alarak tekrar yerine oturduğu, ardından kendi telefonunu şarjdan alıp iş yerinden ayrıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Açıktan hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilen M.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

