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Beyoğlu'nda ünlü otelde yangın

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#Beyoğlu#Otel#Yangın
Beyoğlunda ünlü otelde yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 03:12

Beyoğlu'nda bulunan ünlü bir otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın da çok sayıda otel çalışanı dumandan etkilendi.

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Yangın, saat 01:00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan otelin çamaşırhanesinde çıktı. Kısa sürede tüm çamaşırhaneyi saran dumanlardan etkilenen çalışanlar, kendilerini zorlukla dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda  polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Öte yandan,dumandan etkilenelen otel çalışanlarına, olay yerine gelen ambulanlarda oksijen tedavisi uygulandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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#Beyoğlu#Otel#Yangın

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