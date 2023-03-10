Beyoğlu'nda ünlü otelde yangın

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Yangın, saat 01:00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan otelin çamaşırhanesinde çıktı. Kısa sürede tüm çamaşırhaneyi saran dumanlardan etkilenen çalışanlar, kendilerini zorlukla dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Öte yandan,dumandan etkilenelen otel çalışanlarına, olay yerine gelen ambulanlarda oksijen tedavisi uygulandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.