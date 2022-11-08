Beyoğlu'nda trafiği birbirine kattı!

Ömer ÇETİNASLAN / İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 09:50
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Beyoğlu'nda, alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, trafiğe aldırış etmeden caddeye çıkarak taksi ve otomobilleri durdurmaya çalıştı. Cadde ortasında ilerleyen kişi, bir taksinin kapısını açmaya çalışırken dengesini kaybedip, düştü. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği alkollü kişi, bir süre yolda oturdu.
Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'nde 5 Kasım Cumartesi gece saatlerinde, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yoğun trafiğe aldırış etmeden caddeye çıkarak, taksi ve otomobilleri durdurmaya çalıştı.
Ayakta durmakta zorlanan kişi, bir taksinin kapısını açmaya çalışırken, dengesini kaybederek düştü. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.