MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeyoğlu'nda toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
GeriGündem Beyoğlu'nda toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan YILDIRIM-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beyoğlu'nda toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde toplu taşımaya yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Beyoğlunda toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi

Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan otobüslerde maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle