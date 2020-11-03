Hasan YILDIRIM-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA)
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Beyoğlu'nda toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde toplu taşımaya yönelik koronavirüs denetimi yaptı.
Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan otobüslerde maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.
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