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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 11:06 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda temele düşen inşaat işçisi kurtarıldı

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Beyoğlu'nda temele düşen inşaat işçisi kurtarıldı
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Beyoğlu'nda inşaat temel çalışması yapan işçi, 20 metre yüksekten düştü. İtfaiye ekipleri tarafından bir saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beyoğlu Piripaşa Mahallesi İlaç Sokak üzerinde bulunan inşaatta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İnşaata çalışmaya gelen kalıp işçisi Hamit Adıyaman, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek 20 metre yüksekten inşaatın zeminine düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, halatlarla inşaatın zeminine indi. Yaralı işçi, sedyeye sarılarak halatlarla yukarı çekildi. Vücudunda kırıklar olan işçi ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyoğlunda temele düşen inşaat işçisi kurtarıldı

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