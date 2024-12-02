Beyoğlu'nda taşla dükkanın camını kırınca meydan dayağı attılar

Haberin Devamı

Olay, 26 Kasım saat 17.25 sıralarında Hasköy semti Piri Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğrenci olduğu öğrenilen Umut B. sokak üzerindeki bir dükkana giderek yardım amaçlı ekmek ve para istedi. Ancak dükkandakiler yardım etmeyince sinirlenenler Umut B. kaldırım taşını dükkanın camına fırlatıp kırdı.

CAMI KIRINCA SOKAKTA DÖVDÜLER

Bunun üzerine içeriden çıkan 3 kişi, Umut B.'yi sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetti. Olay sırasında cep telefonu zarara gören ve başından yaralanan Umut B. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dayak anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Umut B.'nin de ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda Umut B.'yi darbedenlerin Bülent D. (34), Elanur D. (24) ve Zeki D. (52) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Haberin Devamı

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Zeki D.'nin poliste 4 adet, Bülent D. ve Elanur D.'nin de 1'er adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca darbedilen öğrenci Umut B.'nin de 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Adli işlemleri yapılarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, “kasten yaralama" suçundan sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.