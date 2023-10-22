×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Taksim#Kavga
Beyoğlunda tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 13:13

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde çeşitli mahallelerde yaşanan kavgalar kameralara yansıdı. Trafikte tartıştığı sürücülerden biri, diğerinin kafasında plastik sopa kırdı. Taksim’de ise bir başka kavgayı ayırmaya çalışan bir başka kadın, şahıslardan birisi tarafından darbedildi.

Haberin Devamı

Beyoğlu’nun çeşitli sokak ve caddelerinde yine sinirler fazlasıyla gerildi. Birçok vatandaş kimi zaman alkolün etkisiyle, kimi zaman da bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi.

Dolapdere’de ise iki sürücü trafik tartışması yüzünden tekme tokat birbirine girdi. Sürücülerden birinin diğerinin kafasında plastik sopa kırdığı anlar kameraya yansıdı.

Tarlabaşı Bulvarı’nda ise yüksek alkolün etkisinde olan iki şahıs tartıştı. Kaldırımda yumrukların konuştuğu anlarda kavganın yanından geçen diğer insanlar ise olayı şaşkınlıkla izledi. O anlar bir başka vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi.

Beyoğlunda tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı

 

Haberin Devamı

İSTİKLAL CADDESİ KARIŞTI

İstiklal Caddesi’nde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Kavga eden şahısların yere düşen kişileri tekmelediği anları vatandaşlar panikle izledi. Yine İstiklal Caddesi’nde yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki kişi bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırmayı başarırken, yaşananlar diğer vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlunda tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı

 

KADINI BİR DARBEDE YERE SERDİ

Taksim’de ise alkollü olduğu iddia edilen şahısların kavgasını ayırmaya çalışan bir başka kadın, şahıslardan birisi tarafından darbedildi. Ayırmaya çalıştığı esnada aldığı darbeyle yere düşen şahıs neye uğradığını şaşırdı. Kadını yere seren şahsı ise vatandaşlar güçlükle sakinleştirebildi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#Taksim#Kavga

BAKMADAN GEÇME!