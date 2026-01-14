Beyoğlu’nda tarihi metruk binanın duvarı çöktü!

Haberin Devamı

Olay, saat 03.30 sıralarında Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak'ta bulunan tarihi metruk binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tarihi binanın yola bakan duvarı çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yıkılan duvarın altında kalan olma ihtimaline karşı bir süre çevrede arama çalışması yaptı. Duvarın üst kısmında bulunan taş bölümün yeniden yıkılma riskine karşı sokağa polis tarafından güvenlik şeridi çekildi. Ardından da sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Tarihi binanın duvarının yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde binanın duvarının büyük bir gürültüyle sokağa doğru çöktüğü anlar görülüyor. Görüntülerde duvarın yıkılmasının ardından sokak toz bulutuyla kaplanırken beton parçalarının çevreye dağıldığı anlar da yer alıyor.

DUVARDAN KOPAN PARÇALAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Diğer yandan, binanın İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla kültür varlığı olarak tescil edildiği ortaya çıktı. Tarihi binanın özel mülkiyete ait olduğu da öğrenildi. Binanın duvarının çökmesinin ardından Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri sabah saatlerinde sokakta ve binanın çöken kısmında incelemelerde bulundu. Güvenlik şeridi çekilen sokakta belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İş makinesinin getirildiği sokakta çalışan ekipler çevreye dağılan taş parçalarını bulunduğu yerden kaldırdı. Ekiplerin çalışmaları sürerken konunun belediye tarafından Koruma Kurulu'na taşınacağı öğrenildi.