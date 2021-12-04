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Beyoğlu'nda taksicinin ittiği kadın ölümden döndü! O anlar kamerada

#Beyoğlu#Taksi#Yolcu

Beyoğlu'nda, taksici ile kadın yolcu arasında kavga çıktı. Yaşanan itişme sırasında taksici Doğan P.'nin ittiği kadın yola düştü. Yabancı uyruklu turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Doğan P., Aksaray'dan aracına aldığı yabancı uyruklu kadın turisti Taksim'e götürmek üzere yola çıktı. Kadın müşteri, cadde üzerinde ineceği sırada sürücü, taksimetrenin 50 lira yazdığını söyleyerek ücreti talep etti. Müşteri ücreti ödediğini iddia ederken, taksici ise para almadığını söyledi.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Bunun üzerine tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı. Yaşanan itişme sırasında taksici Doğan P.'nin ittiği kadın yola düştü. Yabancı uyruklu turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yerde acılar içinde kıvranan kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koşarken, taksici aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Beyoğlunda taksicinin ittiği kadın ölümden döndü O anlar kamerada

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SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Olayda hafif şekilde yaralanan kadının şikayetinin ardından taksici Doğan P.'nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edildi. 

TAKSİCİNİN MÜŞTERİYİ İTTİĞİ ANLAR KAMERADA

Taksici ile kadın müşteri arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlunda taksicinin ittiği kadın ölümden döndü O anlar kamerada

Görüntülerde, taksici ile kadın arasında itişme yaşandığı görülüyor. Tartışma sırasında taksici aracına binmek isterken kadın kapıyı kapatıyor.

Bu sırada, taksici müşteriyi iterek yola doğru fırlatıyor. Yere düşen kadın o sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

Beyoğlunda taksicinin ittiği kadın ölümden döndü O anlar kamerada

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#Beyoğlu#Taksi#Yolcu

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