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Beyoğlu'nda taksici ortalığı karıştırdı, gözaltına alındı

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#Taksi#İstanbul#Beyoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 16:38

İstanbul Beyoğlu'nda Taksim Meydanı’nda sivil trafik ekiplerinin, yolcu seçtiğini tespit ettiği taksi şoförüne para cezası kesildi. Aracının bağlanacağını öğrenen şoför taşkınlık yaptı. Tehditler savuran taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan taşkınlık yapıp gözaltına alınan taksicinin sivil trafik polisini araca almadığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sıraselviler Caddesi'nde müşteri gibi taksiye binmek isteyen sivil trafik polisi araca alınmayınca, ileride uygulama yapan ekiplere taksi plakasını bildirdi. Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan Barış Ç.’ye yolcu seçme ve fren lambası yanmadığı için toplam 4 bin 472 lira para cezası kesildi. Aracının bağlanacağını öğrenen Barış Ç. "Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım" diyerek tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlunda taksici ortalığı karıştırdı, gözaltına alındı

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Polis aracına alınan Barış Ç. polis merkezine götürülürken trafikten geçici süre men edilen taksi çekici yardımıyla götürüldü.

Beyoğlunda taksici ortalığı karıştırdı, gözaltına alındı

'YERİNDE OLSAM MARTI İLE GİDERDİM'

Aracının bağlanacağını öğrenen şoför taşkınlık yapıp tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Taksicinin sivil trafik polisini aracına almadığı anlar ekiplerin kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksi sürücüsünün "Hiçbir taksi almıyor, Dolmabahçe'ye nasıl gideceğim" sözleri üzerine "Senin yerinde olsam Martı ile giderdim' dediği görülüyor

Beyoğlunda taksici ortalığı karıştırdı, gözaltına alındı

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#Taksi#İstanbul#Beyoğlu

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