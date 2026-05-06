Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Gözaltına alınan kız arkadaşı sınır dışı edildi

#Beyoğlu#Şüpheli Ölüm #Ramazan Kutlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 11:49

İstanbul Beyoğlu’nda bir binanın bodrum katındaki dairede çekyatta hareketsiz yatan 28 yaşındaki Ramazan Kutlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde dairede bir miktar uyuşturucu ve kullanılmış uyuşturucu kalıntısı bulundu. Kutlu'nun olay sırasında evde bulunan Pakistan uyruklu kız arkadaşı Fatıma Zahra L.(36) uyuşturucudan gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan kadın, sınır dışı edildi. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 28 Nisan Salı günü saat 16.00 sıralarında Kamer Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katındaki dairenin penceresinden içeri bakan vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, Ramazan Kutlu’yu evde çekyatta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kutlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Kutlu’nun vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Ekipler evde yaptığı incelemelerde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımında edinilen aparat ve küllükte uyuşturucu izmariti ele geçirdi.

KIZ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Devam eden çalışmalarda, Kutlu ile aynı evde yaşayan Pakistan uyruklu kız arkadaşı Fatıma Zahra L.'nin ifadesinde, Kutlu’nun aniden rahatsızlandığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Fatıma Zahra L.’nin 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama', 'Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' ve 'Suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi' suçlarından 5 kaydı olduğu öğrenildi. Poliste 4 suç kaydı olduğu öğrenilen Kutlu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Kutlu'nun ölümüyle ilgili emniyette 'bilgi sahibi' olarak ifadesi alınan Fatıma Zahra L. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan kadın, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Kutlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

