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Beyoğlu’nda suikast silahları ele geçirildi

#Suikast#Silah#Beyoğlu

Beyoğlu’nda yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen  İ.Ö., gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, suikast silahları, tabancalar, mermiler ve  71 bin dolar para ele geçirildi.

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Polis ekipleri, Bayoğlu Kulaksız Mahallesi’nde yasa dışı yollarla silah ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan armalarda, 18 farklı markalarda ruhsatsız tabanca, MP-5 otomatik silah, 5 suikast silahı, 4 susturucu ve silahlara ait çok sayıda şarjör, kalaşnikof tüfeğine ait çok sayıda mermi ve tabanca aparatları, MP-5 ve Kalaşnikof şarjörü ve çok sayıda farklı silahlara ait fişek ile 71 bin dolar para ele geçirildi.  

İ.Ö. hakkında "Silah Kaçakçılığı ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Beyoğlu’nda suikast silahları ele geçirildi

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#Suikast#Silah#Beyoğlu

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