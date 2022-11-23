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Beyoğlu'nda şoke eden olay! Yıllardır çalışan sahte estetisyen yakalandı

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#İstanbul#Beyoğlu#Sahte Estetikçi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 10:13

İstanbul Beyoğlu'nda yıllarca kaçak estetik merkezi işleten ve yakalanmamak için iş yerine tabela asmayan Iraklı sahte estetisyen, polis ve il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskınla yakalandı. Polis ekipleri kaçak estetik merkezinde botoks, yağ aldırma ve yüz gerdirme gibi işlemlerin yapıldığını belirledi. Sahte estetisyen Qasım Saleh Jadaa gözaltına alındı.

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız iş yerlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Ekipler araştırma yaparken Hamalbaşı Caddesi'nde bir binaya giriş çıkış yoğunluğunu fark etti. Binanın 2'nci katında bir estetik merkezi olduğunu gören ekipler, merkezin herhangi bir levhasının olmamasını şüpheli buldu.

Beyoğlunda şoke eden olay Yıllardır çalışan sahte estetisyen yakalandı

BOTOKS, YAĞ ALDIRMA, YÜZ GERDİRME İŞLEMLERİ YAPILAN ESTETİK MERKEZİ MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri, botoks, yağ aldırma ve yüz gerdirme gibi işlemlerin yapıldığı estetik merkezinin kaçak olduğunu belirledi.

Beyoğlunda şoke eden olay Yıllardır çalışan sahte estetisyen yakalandı

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İşyeri sahibi Qasım Saleh Jadaa'nın diplomasının olmadığını tespit eden polis, İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleriyle birlikte söz konusu adrese baskın düzenledi.

Beyoğlunda şoke eden olay Yıllardır çalışan sahte estetisyen yakalandı

Herhangi bir evrak gösterilemeyince içerideki çok sayıda sedye, tıbbi cihaz ve ilaca el konuldu. Meslek yeterlilik belgesi gösteremeyen Jadee'nin Türkiye'de oturum izninin de olmadığı anlaşıldı.

Beyoğlunda şoke eden olay Yıllardır çalışan sahte estetisyen yakalandı

Bunun üzerine zabıta ekipleri iş yerini mühürledi. Gözaltına alınan Jadee emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 

Beyoğlunda şoke eden olay Yıllardır çalışan sahte estetisyen yakalandı

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#İstanbul#Beyoğlu#Sahte Estetikçi

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