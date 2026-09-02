×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda sokakta darbedip gasbettiler: 21 suç kaydı bulunan 4 çocuk tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Çocuk Suçlular#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 16:43

Beyoğlu'nda sabaha karşı sokakta karşılaştıkları 38 yaşındaki kişiyi tekme tokat darbedip cep telefonunu ve cüzdanındaki 2 bin lirayı gasbeden yaşları 14 ile 15 arasındaki 4 çocuk, Güven Timleri tarafından yakalandı. Saldırı anları kameraya yansıyan ve toplam 21 suç kaydı bulunan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Firuzağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. (15), M.A. (14), A.K. (14) ve T.Y.C. (14), sokakta karşılaştıkları Abdullah A.’yı darbetti. Şüpheliler, ardından Abdullah A.’nın cep telefonu ile cüzdanındaki 2 bin lirayı alarak kaçtı. Darp anları ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beyoğlunda sokakta darbedip gasbettiler: 21 suç kaydı bulunan 4 çocuk tutuklandı

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Kısa sürede yakalanan A.D., M.A., A.K. ve T.Y.C., işlemleri yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.

Haberin Devamı

TOPLAM 21 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede A.D.’nin yağma suçundan 2, M.A.’nın yağma ve motosiklet hırsızlığı suçlarından 3 kaydı bulunduğu belirlendi. A.K.’nin ağırlıklı olarak yağma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanma ve silah suçlarından 11 kaydı olduğu tespit edildi.

Beyoğlunda sokakta darbedip gasbettiler: 21 suç kaydı bulunan 4 çocuk tutuklandı

T.Y.C.’nin ise kasten yaralama, açıktan hırsızlık, yağma ve otomobilden hırsızlık suçlarından 5 kaydı bulunduğu öğrenildi. Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.D., M.A., A.K. ve T.Y.C. tutuklandı.

Gözden KaçmasınMotosikletli, otomobilin açılan kapısına çarptı: O anlar kameradaMotosikletli, otomobilin açılan kapısına çarptı: O anlar kameradaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#Çocuk Suçlular#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!