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Beyoğlu’nda sokak ortasında silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Silahlı Saldırı#Murat Fırat Canlı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 22:04

Beyoğlu’nda caddede otururken silahlı saldırıya uğrayan Murat Fırat Canlı hayatını kaybederken, yanındaki seyyar salep satıcısı Hasan Karakaya yaralandı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyyar salep satan Hasan Karakaya ile oturan Murat Fırat Canlı'ya kimliği belirsiz kişi ya da kişililerce silahlı saldırı düzenlendi. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Murat Fırat Canlı olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan Karakaya ise koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan Hasan Karakaya'yı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken çok sayıda boş kovan tespit etti.

Savcının yaptığı incelemelerin ardından Murat Fırat Canlı'nın cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polisin kaçan kişileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

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#Beyoğlu#Silahlı Saldırı#Murat Fırat Canlı

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