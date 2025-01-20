×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda sokak ortasında nişanlısı darbetti

Güncelleme Tarihi:

#Kasımpaşa#İstanbul#Beyoğlu
Beyoğlunda sokak ortasında nişanlısı darbetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 10:22

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kasımpaşa'da gece saatlerinde bir kişi, nişanlısı olduğu iddia edilen kadına sokak ortasında küfrederek darbetti. Ardından da kadını tehdit ederek motosikletine bindirdi.

Haberin Devamı

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Çatma Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir kadın ile nişanlısı olduğu iddia edilen kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışmada, adam kadının saçından çekerek darbetti.

SAÇINDAN ÇEKTİ, TEHDİTLE MOTORA BİNDİRDİ

Birçok kez küfür de eden kişi, kadını saçından bir daha çektikten sonra motosikletine doğru yöneldi. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasımpaşa#İstanbul#Beyoğlu

BAKMADAN GEÇME!