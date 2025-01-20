Beyoğlu'nda sokak ortasında nişanlısı darbetti

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Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Çatma Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir kadın ile nişanlısı olduğu iddia edilen kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışmada, adam kadının saçından çekerek darbetti.

SAÇINDAN ÇEKTİ, TEHDİTLE MOTORA BİNDİRDİ

Birçok kez küfür de eden kişi, kadını saçından bir daha çektikten sonra motosikletine doğru yöneldi. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.