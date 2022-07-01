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BeyoÄŸlu'nda sokak ortasÄ±nda cinayet! SaldÄ±rgan yakalandÄ±

#Istanbul#BeyoÄŸlu#Cinayet

BeyoÄŸlu'nda sokak ortasÄ±nda silahla saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 42 yaÅŸÄ±ndaki Hakan YarÄ±may'Ä±n katil zanlÄ±sÄ± olduÄŸu belirtilen 22 yaÅŸÄ±ndaki Berk Emir Ã–. yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelinin ifadesinde "Bana kÃ¼fÃ¼r etti. Kendime yediremedim. Silah alÄ±p onu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼m." dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ã–te yandan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin evinde yapÄ±lan aramada silah yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan onlarca malzeme ele geÃ§irildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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BeyoÄŸlu, KasÄ±mpaÅŸa, Cami Kebir Mahallesi, Hoca Ahmet Sokak'ta 20 Haziran saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen olayda iÅŸ yerinin Ã¶nÃ¼nde oturan Hakan YarÄ±may, uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. GÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±yan olayÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rgan olay yerinden kaÃ§tÄ±.Â 

ÅžÃœPHELÄ° GÃ–ZALTINA ALINDIÂ 

Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan olayla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda cinayeti Berk Emir Ã–.'nÃ¼n iÅŸlediÄŸi tespit edildi. Daha Ã¶nceden 7 ayrÄ± suÃ§tan suÃ§ kaydÄ± bulunan ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in operasyon yapÄ±ldÄ±. Balat'ta tespit edilen adrese yapÄ±lan baskÄ±nda Berk Emir Ã–. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

BeyoÄŸlunda sokak ortasÄ±nda cinayet SaldÄ±rgan yakalandÄ±

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EVÄ°NÄ° SÄ°LAH Ä°MALATHANESÄ°NE Ã‡EVÄ°RMÄ°ÅžÂ 

ÅžÃ¼phelinin evinde yapÄ±lan aramada iÃ§erisinin adeta bir silah imalathanesine Ã§evrildiÄŸi tespit edildi. Ele geÃ§en malzemeler arasÄ±nda ÅŸarjÃ¶lerr, silah yaylarÄ±, silah namlularÄ±, sÃ¼rgÃ¼ mekanizmalarÄ± ve silah yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan torna malzemeleri var. ÅžÃ¼phelinin evinde kuru sÄ±kÄ± silahlarÄ±n namlularÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilerek gerÃ§ek silah haline getirildiÄŸi belirtildi.Â

BeyoÄŸlunda sokak ortasÄ±nda cinayet SaldÄ±rgan yakalandÄ±

SUÃ‡UNU Ä°TÄ°RAF ETTÄ°Â 

Poliste verdiÄŸi ifadesinde suÃ§lamalarÄ± kabul eden ÅŸÃ¼pheli Berk Emir Ã–. "Bana kÃ¼fÃ¼r etti. Kendime yediremedim. YanÄ±ma silahÄ± alarak geri dÃ¶ndÃ¼m. Rastgele ateÅŸ ettim." dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Poliste iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheli Berk Emir Ã–. ile ona yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Zafer T. adliyeye sevk edildi.

BeyoÄŸlunda sokak ortasÄ±nda cinayet SaldÄ±rgan yakalandÄ±

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