BeyoÄŸlu'nda sokak ortasÄ±nda cinayet! SaldÄ±rgan yakalandÄ±

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BeyoÄŸlu, KasÄ±mpaÅŸa, Cami Kebir Mahallesi, Hoca Ahmet Sokak'ta 20 Haziran saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen olayda iÅŸ yerinin Ã¶nÃ¼nde oturan Hakan YarÄ±may, uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. GÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±yan olayÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rgan olay yerinden kaÃ§tÄ±.Â

ÅžÃœPHELÄ° GÃ–ZALTINA ALINDIÂ

Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan olayla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda cinayeti Berk Emir Ã–.'nÃ¼n iÅŸlediÄŸi tespit edildi. Daha Ã¶nceden 7 ayrÄ± suÃ§tan suÃ§ kaydÄ± bulunan ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in operasyon yapÄ±ldÄ±. Balat'ta tespit edilen adrese yapÄ±lan baskÄ±nda Berk Emir Ã–. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

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EVÄ°NÄ° SÄ°LAH Ä°MALATHANESÄ°NE Ã‡EVÄ°RMÄ°ÅžÂ

ÅžÃ¼phelinin evinde yapÄ±lan aramada iÃ§erisinin adeta bir silah imalathanesine Ã§evrildiÄŸi tespit edildi. Ele geÃ§en malzemeler arasÄ±nda ÅŸarjÃ¶lerr, silah yaylarÄ±, silah namlularÄ±, sÃ¼rgÃ¼ mekanizmalarÄ± ve silah yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan torna malzemeleri var. ÅžÃ¼phelinin evinde kuru sÄ±kÄ± silahlarÄ±n namlularÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilerek gerÃ§ek silah haline getirildiÄŸi belirtildi.Â

SUÃ‡UNU Ä°TÄ°RAF ETTÄ°Â

Poliste verdiÄŸi ifadesinde suÃ§lamalarÄ± kabul eden ÅŸÃ¼pheli Berk Emir Ã–. "Bana kÃ¼fÃ¼r etti. Kendime yediremedim. YanÄ±ma silahÄ± alarak geri dÃ¶ndÃ¼m. Rastgele ateÅŸ ettim." dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Poliste iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheli Berk Emir Ã–. ile ona yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Zafer T. adliyeye sevk edildi.

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