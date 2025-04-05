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Beyoğlu'nda silahlı saldırı... Motosiklet tamirhanesini basıp kurşun yağdırdı

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#İstanbul#Beyoğlu#Silahlı Saldırı
Beyoğlunda silahlı saldırı... Motosiklet tamirhanesini basıp kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 10:41

İstanbul Beyoğlu’nda motosiklet tamirhanesine baskın yapan maskeli iki saldırgandan biri, iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi ayaklarından yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 28 Mart'ta saat 18.40 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde 6 kişi çalıştığı sırada maskeli 2 saldırgan içeriye girdi. Silahını çeken saldırganlardan biri, içeride bulunan Alper A.’ya ateş açtı. Etrafa da ateş eden saldırgan ardından kaçarak uzaklaştı. Ortalığın bir anda karıştığı saldırı sonrası Alper A.’nın ayaklarından yaralandığı öğrenildi.

Beyoğlunda silahlı saldırı... Motosiklet tamirhanesini basıp kurşun yağdırdı

İŞ YERİNİ BASIP ATEŞ AÇTILAR

Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere, 6 kişi içeride çalıştığı sırada maskeli iki kişi içeriye giriyor. Ardından silahla ard arda ateş açıyor. Saldırganlar daha sonra kaçıyor. İçeridekiler ise panikle kaçışıyor. Öte yandan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlunda silahlı saldırı... Motosiklet tamirhanesini basıp kurşun yağdırdı

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#İstanbul#Beyoğlu#Silahlı Saldırı

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