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Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü 1  yaralı

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#Beyoğlu#Silahlı Saldırı #Polis
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü 1  yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 05:12

Beyoğlu Tarlabaşı’nda yol kenarında bekleyen 2 kişiye, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer kişi ameliyata alındı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana geldi. Yol kenarında bekleyen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Saldırı sırasında park halindeki bir otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’i hayatını kaybederken, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Beyoğlu#Silahlı Saldırı #Polis

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