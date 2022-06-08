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Beyoğlu'nda sevgili tuzağıyla cinayet! Kafeteryada kurşun yağdırdı

#Istanbul#Beyoğlu#Cinayet
Beyoğlunda sevgili tuzağıyla cinayet Kafeteryada kurşun yağdırdı

Beyoğlu'nda bir kafeteryada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fatih Barış Doğan'ın, 4 ay önce çakmak alıp verme yüzünden yaşanan tartışmanın ardından tuzak kurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis olay sırasında Fatih Barış Doğan'ın yanında bulunan Ebru Y.(20) ile cinayeti işleyen Bekir Sıddık D.(21)'yi gözaltına aldı. Ebru Y.'nin sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaşlık kurduğu Fatih Barış Doğan'ı buluşmak için kafeteryaya çağırdığı, Bekir Sıddık D.'nin de cinayeti işlediği belirlendi.

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Beyoğlu, Halıcıoğlu Mahallesinde 5 Haziran'da meydana gelen olayda Ebru Y. ile birlikte bir kafeteryada oturan Fatih Barış Doğan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kafeteryaya girerek hiçbir şey söylemeden kurşun yağdıran saldırgan olaydan sonra kaçtı. 

CİNAYET SIRASINDA YANINDA BULUNAN KIZ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olay sırasında Fatih Barış Doğan'ın yanında bulunan Ebru Y.'nin ifadesine başvurdu. Ancak çelişkili ifadeler vermeye başlayan Ebru Y. gözaltına alınarak asayiş şube müdürlüğüne götürüldü. 

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CİNAYET PLANINI İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Ebru Y.'nin anlattıkları cinayet planını ortaya çıkardı. Ebru Y., arkadaşı olan Bekir Sıddık D.'nin kendisini telefonla aradığını ve Fatih Barış Doğan'la dostluk kurmasını ve onu bir yerde randevuya çağırmamı istediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden Fatih Barış Doğan'la konuşmaya başladığını anlatan Ebru Y., 15 günlük uğraşın ardından onu buluşmaya ikna ettiğini söylediği öğrenildi. Buluşma yerini Bekir Sıddık D.'ye söylediğini anlatan Ebru Y., "Biz masada otururken birden içeri girdi. Silahını çekerek kurşun yağdırdı" dedi. 

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine polis şüpheli Bekir Sıddık D.'yi olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Bekir Sıddık D.'nin daha önceden çok sayıda polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. 

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"ÇAKMAK" YÜZÜNDEN 4 AY ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Yapılan soruşturma sonucunda Bekir Sıddık D. ile öldürülen Fatih Barış Doğan'ın yaklaşık 4 ay önce çakmak alışverişi yüzünden bir tartışmanın ardından kavga ettikleri tespit edildi. İkili arasında bu nedenle başlayan husumetin cinayete neden olduğu belirtildi.

Şüpheliler Ebru Y. ve Bekir Sıddık D. adliyeye sevk edildiler.

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#Istanbul#Beyoğlu#Cinayet

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