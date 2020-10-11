Beyoğlu’nda sahte içki denetimi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine bağlı ekipler sahte ve kaçak içki denetimi gerçekleştirdi. İçki satılan büfeler yönelik denetimlerde, sahte içki üretiminde kullanılan etil alkol satılıp satılmadığı kontrol edildi. Polis ayrıca, içki şişelerinin bandrol kontrolünü de yaptı. Denetimi yapılan işletmelerde sahte ya da kaçak içkiye rastlanılmadı.