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Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 11.10.2020 - 18:09 | Son Güncelleme:

Beyoğlu’nda sahte içki denetimi

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Beyoğlu’nda sahte içki denetimi
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Beyoğlu’nda sahte ve kaçak içki denetimi yapıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine bağlı ekipler sahte ve kaçak içki denetimi gerçekleştirdi. İçki satılan büfeler yönelik denetimlerde, sahte içki üretiminde kullanılan etil alkol satılıp satılmadığı kontrol edildi. Polis ayrıca, içki şişelerinin bandrol kontrolünü de yaptı. Denetimi yapılan işletmelerde sahte ya da kaçak içkiye rastlanılmadı.

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