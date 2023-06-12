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Beyoğlu'nda dehşet! Rus turisti bıçaklayarak öldürdüler

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#Taksim#İstanbul#İstiklal Caddesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 13:45

İstanbul Taksim'de 4 kişi ile kavga eden Rus turist bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, dün saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk ile telefonunu aldığı belirtilen 4 kişi arasında kavga çıktı. Telefonunu alan kişilere direnen Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti. Olayı görüp yaralı turistin yardımına koşan Hüseyin Yorulmaz, "Karşı sokaktan tartışa tartışa gelirken, diğer kişiyi gördüğümüzde elinde bıçak vardı. Bıçağı savuruyordu. Yerde yatarken biz elbisesini kaldırdığımızda çok fazla kan aktığını gördük. İlk müdahale yapmaya çalıştık" dedi.

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#Taksim#İstanbul#İstiklal Caddesi

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