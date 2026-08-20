×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda ressamın evini yakan havai fişek olayı kamerada! 4 şüpheli serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Havai Fişek#Ressam
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 09:52

Beyoğlu’nda Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sırasında atılan havai fişeğin daireye düşmesi sonucu ressam Murat Melih Özen’in (47) tablolarının yandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fişeğin ateşlenme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu yakınında henüz belirlenemeyen bir noktadan havai fişek ateşlendi.

Havai fişek, 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki boş dairenin camından içeri düştü. İşaret fişeği dairede yangın çıkmasına neden oldu. Evde çıkan yangında, sergi açmaya hazırlanan ressam Murat Melih Özen’in (47) yıllardır yaptığı tablolar da yandı.

Beyoğlunda ressamın evini yakan havai fişek olayı kamerada 4 şüpheli serbest bırakıldı

CAMDAN İÇERİ DÜŞTÜ

Daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı, olayda ölen yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı belirlendi. Olay sırasında Muğla Dalaman'da bulunan ev sahibi Murat Melih Ö.(47), telefonla görüştüğü polis ekiplerine dairede kimsenin olmadığını belirtti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Beyoğlunda ressamın evini yakan havai fişek olayı kamerada 4 şüpheli serbest bırakıldı

PENCERENİN ALTINDA FİŞEĞİN PARÇASI BULUNDU

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yapan itfaiye, dairenin kırılan penceresinin iç kısmında havai fişeğe ait bir parça buldu. Çevrede çalışma yapan polis ekipleri, fişeğin saat 20.10 sıralarında stadyumun yakınındaki bir noktadan ateşlendiğini belirledi. Fişeğin ateşlenerek havaya yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlunda ressamın evini yakan havai fişek olayı kamerada 4 şüpheli serbest bırakıldı

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Muhammet Ç. (32) ve Sinan Ç. (32) Sarıyer’de, Furkan Ç. (23) Gaziosmanpaşa’da, Murat Mert A. (23) ise Esenyurt’ta gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammet Ç.’nin 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarından 4, Furkan Ç.’nin 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1, Murat Mert A.’nın ise aynı suçtan poliste 2 kaydı olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Beyoğlunda ressamın evini yakan havai fişek olayı kamerada 4 şüpheli serbest bırakıldı

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Sinan Ç.’nin 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama', 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin kanuna muhalefet' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarından poliste 8 kaydı bulunduğu belirlendi. Haklarında 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından işlem başlatılan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haber Beyoğlu’nda maç sonrası atılan havai fişek eve düştü: Ressamın 20 yıllık tabloları yandıBeyoğlu’nda maç sonrası atılan havai fişek eve düştü: Ressamın 20 yıllık tabloları yandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#Havai Fişek#Ressam

BAKMADAN GEÇME!