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Beyoğlu’nda rapçi Poizi’nin konserinde tekmeli yumruklu kavga: Polis müdahale etti

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Poizi Konseri#Konser Alanı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 10:47

Beyoğlu’nda rapçi Poizi’nin konseri sırasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgaya polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00’de başlayan rapçi Poizi konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Beyoğlu’nda rapçi Poizi’nin konserinde tekmeli yumruklu kavga: Polis müdahale etti

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga nedeniyle konser alanında arbede yaşanırken, polis ve özel güvenlik görevlileri araya girerek tarafları ayırdı.

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Beyoğlu’nda rapçi Poizi’nin konserinde tekmeli yumruklu kavga: Polis müdahale etti

KAVGA ANLARI KAMERADA

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Konser sırasında yaşanan kavga, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kalabalığın ortasında tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ve özel güvenlik görevlilerinin kavgaya müdahale ettiği anlar görülüyor.

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#Beyoğlu#Poizi Konseri#Konser Alanı

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