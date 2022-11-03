Beyoğlu'nda 'pes' dedirten olay! İşe başladığı ilk gün müşteriyi dolandırıp kayıplara karıştı

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Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’nda bulunan bir otelde gerçekleşti. Otel yöneticileri, elemana ihtiyaç duymaları nedeniyle ilan verip çalışma arkadaşı aradı. İnternette bulunan ilanı gören şüpheli, hemen otel yetkililerini arayarak başvuruda bulundu. Görüşme için otele çağırılan şüpheli, deneme süresi ile işe kabul edildi.

KISA SÜRE İÇİNDE OTEL YETKİLİLERİNİN GÜVENİNİ KAZANDI

Çok kısa sürede yetkililerin güvenini kazanan şüpheli, otelin lobisinde çalışmaya başladı. İşe başladığı gün yetkililerin kısa süreliğine otelden ayrıldığını gören şüpheli, yalnız olduğunu anlayarak lobiye gelen yabancı uyruklu bir müşteriden "oda ücreti" adı altında 2 bin pound para talep etti.

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MÜŞTERİDEN 2 BİN POUND ALDI

Kendinden 2 bin pound istenmesi üzerine şaşıran yabancı uyruklu müşteri, daha önce kendisine böyle bir şey denmediğini söyledi. Şüpheli ise patron ve müdürle konuştuğunu ve kendisinden bu ücreti almasını söylediklerini belirtti. Şaşkınlık içinde cüzdanından para çıkarıp şüpheliye uzatan müşteri oradan ayrıldı. Şüphelinin yabancı uyruklu müşteriden para aldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Şüphelinin gün içinde çalıştığı bölümde bulunan kasadan da para çaldığı tespit edildi. Hem müşteriden hem de kasadan para çalan hırsız, olayın ardından kayıplara karıştı.

"NUMARALARIMIZI ENGELLEDİ"

Olayın ardından ismini vermek istemeyen Otel yetkilisi yaşananları anlattı. Zanlının internet üzerinden açtıkları ilandan kendilerine ulaştığını söyleyen otel yetkilisi, kısa süre içinde kendilerinde güven verdiğini belirterek, “Şahıs bize telefon yoluyla ulaştı. Birebir diyalog sonucu kendisi buraya geldi ve biz deneme amaçlı kendisini tecrübeli olduğu için 15-20 dakikalığına aldık. Baktık şahıs işi biliyor, biz kendisinden prosedür gereği gerekli belgeleri talep ettik. Kendisi de acele bir şekilde evden çıktığını, yarın bize teslim edeceğini söyledi. Karşılıklı aramızda diyalog ve güven oluştu. Biz 15-20 dakikalığına başka bir iş için otelden ayrılmak durumunda kaldık. Bu esnada otelimizde konaklayan bir misafirimizden zorla oda ücreti talep etmiş. 2 bin pound civarı bir ödeme almış ve ondan sonra telefonlarımızı açmadı. Biz olayı bir gün sonra fark ettik. Hiçbir şekilde kendisine ulaşamadık. Numaralarımızı engelledi” dedi.

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Olayın görüntülerini polise verdiklerini söyleyen yetkili, “Şikayetçi olduk. Şu anda hem mağduruz hem davacıyız. Polise başvurduk, şahsın bilgilerini verdik. Gelecek haberi bekliyoruz” dedi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması ise devam ediyor.