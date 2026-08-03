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Beyoğlu'nda pazarda 'armut seçme' kavgası: Kadın müşterinin kafasına kalas fırlatan esnaf tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Semt Pazarı#Nurcihan Yıkılkan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 09:56

İstanbul Beyoğlu’nda semt pazarında armut seçme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, pazar esnafı Selahattin Ş.'nin fırlattığı tahta kalasın kafasına isabet etmesiyle kanlar içinde kalan Nurcihan Yıkılkan’ın başına hastanede 10 dikiş atıldı. Olay sonrası "Bir anda vurdu, kan revan içinde kaldım" diyerek isyan eden kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan pazarcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Yıkılkan ile pazar esnafı Selahattin Ş. arasında armut seçme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre Nurcihan Yıkılkan’ın tezgahtaki ürünleri seçerken ürünlere zarar verdiğini düşünen Selahattin Ş., "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyarıda bulundu. Uyarının ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Beyoğlunda pazarda armut seçme kavgası: Kadın müşterinin kafasına kalas fırlatan esnaf tutuklandı

KADININ BAŞINA 10 DİKİŞ ATILDI

İddiaya göre tartışma sırasında Selahattin Ş. Nurcihan Yıkılkan’a hakaret ve küfür etti. Selahattin Ş.'nin eline aldığı tahta kalası Nurcihan Yıkılkan’ın başına fırlattığı iddia edildi. Başına isabet eden tahta kalas nedeniyle yaralanan Nurcihan Yıkılkan için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Beyoğlunda pazarda armut seçme kavgası: Kadın müşterinin kafasına kalas fırlatan esnaf tutuklandı

PAZARCI TUTUKLANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının başında açılma olduğu ve 10 dikiş atıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selahattin Ş. hakkında ise 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beyoğlunda pazarda armut seçme kavgası: Kadın müşterinin kafasına kalas fırlatan esnaf tutuklandı

“BİR ANDA VURDU KAN REVAN İÇİNDE KALDIM”

Olayla ilgili konuşan Nurcihan Yıkılkan, "Ben temizlik yapıyordum. 18.30-19.00 sıralarında annem armut istedi. Annemin gözleri görmüyor; engelli, ağzında da dişleri yok. 'Anne alacağım tamam' dedim. Evde de iş yapıyordum. O saatlerde pazara çıktım. Tezgâh vardı. Orada biraz çürük meyveler vardı. Anneme göre bakıyordum. Orada adam, 'Ne yapıyorsun' dedi. 'Abi böyle böyle, annemin gözleri görmüyor, dişleri yok ağzında. Olmuş armutlardan alacağım' dedim. 'Alamazsın' dedi. 'Abi lütfen' dedim. 'Senin anneni' diyerek küfür etti 'Alamazsın' dedi. Orada bir anda kafama vurdu. Ne olduğumu anlayamadım; kan revan içinde kaldım. Kadınların hali böyle mi olmalı. Bunların anneleri, babaları, çolukları, çocukları yok mu. Pazara gidemeyecek miyiz. Biz istediğimizi alamayacak mıyız" diye konuştu.

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Beyoğlunda pazarda armut seçme kavgası: Kadın müşterinin kafasına kalas fırlatan esnaf tutuklandı

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#Beyoğlu#Semt Pazarı#Nurcihan Yıkılkan

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